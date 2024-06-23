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o
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الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل الأسفل بعد الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان
آخر الأخبار
2024-06-23 | 04:37
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الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل الأسفل بعد الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان
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