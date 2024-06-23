الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حمية ردًا على اتهامات صحيفة "تلغراف": تواصلنا مع نائب رئيس اتحاد النقل الجويّ الذي قال إنّ خبر التلغراف عار من الصحة ونفى نفيًا قاطعًا ما ورد في البيان

آخر الأخبار
2024-06-23 | 11:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حمية ردًا على اتهامات صحيفة &quot;تلغراف&quot;: تواصلنا مع نائب رئيس اتحاد النقل الجويّ الذي قال إنّ خبر التلغراف عار من الصحة ونفى نفيًا قاطعًا ما ورد في البيان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حمية ردًا على اتهامات صحيفة "تلغراف": تواصلنا مع نائب رئيس اتحاد النقل الجويّ الذي قال إنّ خبر التلغراف عار من الصحة ونفى نفيًا قاطعًا ما ورد في البيان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

اتهامات

صحيفة

"تلغراف":

تواصلنا

اتحاد

النقل

الجويّ

التلغراف

الصحة

نفيًا

قاطعًا

البيان

LBCI التالي
رويترز: هيئة بريطانية تقول إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني
توقيف عارضة الأزياء اليمنية خلود باشراحيل وزوجها... والسبب: مجموعة صور جديدة؟!
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:13

وزارة الداخلية الروسية: مسلحون يفتحون النار على كنيس روسي ومقتل ضابط شرطة

LBCI
أخبار دولية
12:10

بعد اندلاع حريق غابات بسبب الالعاب النارية... توقيف 13 شخصا في اليونان

LBCI
أخبار لبنان
11:41

الاتحاد الدولي للنقل الجوي: لا نتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
11:36

سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة لبايدن: لا تخطئوا ونحن لن نسمح لحزب الله بأن يمارس القتل على الشعب الإسرائيليّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:13

وزارة الداخلية الروسية: مسلحون يفتحون النار على كنيس روسي ومقتل ضابط شرطة

LBCI
أخبار دولية
12:10

بعد اندلاع حريق غابات بسبب الالعاب النارية... توقيف 13 شخصا في اليونان

LBCI
أخبار لبنان
11:41

الاتحاد الدولي للنقل الجوي: لا نتدخل بالوضع السياسي أو الأمني في لبنان

LBCI
منوعات
11:30

اكتشفت خيانة زوجها لها بطريقة غير متوقّعة... امرأة تروي قصتها: "أنا غاضبة ومتعبة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:36

سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة لبايدن: لا تخطئوا ونحن لن نسمح لحزب الله بأن يمارس القتل على الشعب الإسرائيليّ

LBCI
فنّ
2024-06-13

بعد الإعتزال والتوبة وارتداء الحجاب.. أنجي خوري تستعد للزواج وهوية العريس ستصدمكم!

LBCI
أخبار دولية
2024-06-17

"إصابات عدة" في صفوف الجيش الكوري الشمالي بعد انفجار لغم قرب الحدود مع الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-14

المكتب الاعلامي للحجار: تحويل الرسائل لجميع المستفيدين من برنامج "أمان" ابتداء من 20 الحالي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

المقاومة مستمرّة في عملياتها ضد اسرائيل... إليكم آخرها

LBCI
أخبار لبنان
07:41

أهالي بلدة الفاعور نفذوا اعتصاما احتجاجا على تواصل تصاعد سحب دخان مكب نفايات

LBCI
أخبار دولية
06:39

غالانت توجه إلى واشنطن: نحن مستعدون لأي إجراء يحتمل أن يكون لازما في غزة ولبنان وفي مناطق أخرى

LBCI
أخبار لبنان
05:06

"كي لا نكون أمام شغور ثانٍ"... الراعي يدعو الى الإسراع بايجاد حل لفتح أبواب الكلية الحربية

LBCI
أخبار دولية
23:33

زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 2400 قنبلة موجهة في أوكرانيا خلال حزيران

LBCI
أمن وقضاء
16:57

المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الرياضي يحتفل بتتويجه بطل لبنان وآسيا بملعبه في المنارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في اليورو تعادل سلبي لفرنسا بغياب مبابي وفرصة اخيرة لبلجيكا الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

افتتاح فيلم "ولاد رزق ٣" في الرياض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:03

6 جبهات ستساند لبنان في حال توسعت الحرب بين لبنان وإسرائيل

LBCI
منوعات
16:56

توقيف عارضة الأزياء اليمنية خلود باشراحيل وزوجها... والسبب: مجموعة صور جديدة؟!

LBCI
أمن وقضاء
16:57

المقاومة الاسلامية تبثّ صورا ملتقطة جوا لمواقع داخل إسرائيل (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
15:18

أ.ب عن مسؤولين أميركيين: حاملة الطائرات آيزنهاور أمرت بالعودة للوطن ووصلت إلى المتوسط قادمة من البحر الأحمر

LBCI
صحف اليوم
00:22

مرجع حكومي سابق لـ"الأنباء" الكويتية: اسم الحريري متقدم على آخرين للعودة إلى السراي ضمن تسوية كاملة

LBCI
فنّ
02:40

للمرة الأولى...كندة علّوش تعلن إصابتها بمرض السرطان (فيديو)

LBCI
منوعات
12:29

في اليونان... ألعاب نارية ويخت والنتيجة كارثية! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
13:06

اصوات داعمة لإشعال الجبهة الاسرائيلية مع لبنان..مقابل صوت لوقف الحرب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More