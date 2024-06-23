حمية ردًا على اتهامات صحيفة "تلغراف": تواصلنا مع نائب رئيس اتحاد النقل الجويّ الذي قال إنّ خبر التلغراف عار من الصحة ونفى نفيًا قاطعًا ما ورد في البيان

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