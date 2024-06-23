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الجزيرة: الجيش الاسرائيلي يقتحم مخيم العروب شمال الخليل وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز

آخر الأخبار
2024-06-23 | 16:21
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الجزيرة: الجيش الاسرائيلي يقتحم مخيم العروب شمال الخليل وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز
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الجزيرة: الجيش الاسرائيلي يقتحم مخيم العروب شمال الخليل وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز

 
 
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