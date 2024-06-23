الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجزيرة: الجيش الاسرائيلي ينسف مبانٍ عدة في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-06-23 | 17:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجزيرة: الجيش الاسرائيلي ينسف مبانٍ عدة في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الجيش
الاسرائيلي
مبانٍ
السعودي
مدينة
جنوبي
التالي
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات داخل العاصمة بيروت
رقص في حفل تايلور سويفت... الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة! (صورة)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:33
قتيل ومفقودون جراء حريق في مصنع للبطاريات في كوريا الجنوبية
أخبار دولية
01:33
قتيل ومفقودون جراء حريق في مصنع للبطاريات في كوريا الجنوبية
0
أخبار دولية
00:41
في زيارة هي اولى من نوعها منذ عقد من الزمن... سفيرة كندا لدى بكين تزور شينغيانغ
أخبار دولية
00:41
في زيارة هي اولى من نوعها منذ عقد من الزمن... سفيرة كندا لدى بكين تزور شينغيانغ
0
أخبار دولية
00:36
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تندد بتعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا
أخبار دولية
00:36
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تندد بتعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا
0
آخر الأخبار
00:23
التحكم المروري: ١٠ جرحى في ٨ حوادث سير في الساعات الـ ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
00:23
التحكم المروري: ١٠ جرحى في ٨ حوادث سير في الساعات الـ ٢٤ الماضية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:23
التحكم المروري: ١٠ جرحى في ٨ حوادث سير في الساعات الـ ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
00:23
التحكم المروري: ١٠ جرحى في ٨ حوادث سير في الساعات الـ ٢٤ الماضية
0
أخبار دولية
17:12
روسيا تعلن انتهاء عملية ضد مسلحين في إحدى مدينتين تعرضتا لهجوم في داغستان
أخبار دولية
17:12
روسيا تعلن انتهاء عملية ضد مسلحين في إحدى مدينتين تعرضتا لهجوم في داغستان
0
آخر الأخبار
17:10
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قد تحتاج استخدام أسلحة لم تستخدمها من قبل لتتمكن من وقف إطلاق النار من لبنان
آخر الأخبار
17:10
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قد تحتاج استخدام أسلحة لم تستخدمها من قبل لتتمكن من وقف إطلاق النار من لبنان
0
آخر الأخبار
17:06
القناة 12 الإسرائيلية: محادثات أمنية وسياسية جارية في إسرائيل لاختيار التوقيت المناسب للتحرك في الشمال
آخر الأخبار
17:06
القناة 12 الإسرائيلية: محادثات أمنية وسياسية جارية في إسرائيل لاختيار التوقيت المناسب للتحرك في الشمال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-06-22
معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية
خبر عاجل
2024-06-22
معلومات للـLBCI: الوفد القبرصي بعد لقائه البيسري اكد ان قبرص ليست ضد اي جهة ولا تقبل باستخدام أراضيها من قبل اي جهة للإعتداء على اي دولة والأراض التي حصلت عليها المناورات العسكرية ذات سيادة بريطانية
0
أخبار لبنان
10:18
اتحاد النقل الجوي: خبر وجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت مجرد أضاليل وأكاذيب
أخبار لبنان
10:18
اتحاد النقل الجوي: خبر وجود أسلحة وصواريخ في مطار بيروت مجرد أضاليل وأكاذيب
0
أمن وقضاء
06:24
غادرت منزلها ولم تَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
06:24
غادرت منزلها ولم تَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها
0
منوعات
2024-06-16
طريقة ملهمة للتغلب على مرض السرطان... هذا ما اعتمدته امرأة أربعينية مع والدها المسنّ (فيديو)
منوعات
2024-06-16
طريقة ملهمة للتغلب على مرض السرطان... هذا ما اعتمدته امرأة أربعينية مع والدها المسنّ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:36
البرتغال تتصدر مجموعتها في كاس امم اوروبا والمانيا تسعى للبقاء في المرتبة الاولى
رياضة
13:36
البرتغال تتصدر مجموعتها في كاس امم اوروبا والمانيا تسعى للبقاء في المرتبة الاولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
السودان بين الحرب والتغير المناخي
تقارير نشرة الاخبار
13:33
السودان بين الحرب والتغير المناخي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
٢٧ كلبًا مقتولاً في بحمدون والعين على القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:31
٢٧ كلبًا مقتولاً في بحمدون والعين على القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مقر الجنرال سبيرز ودار الأيتام الحالي في بيروت.. مبنى شاهدٌ على تنوع الثقافات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مقر الجنرال سبيرز ودار الأيتام الحالي في بيروت.. مبنى شاهدٌ على تنوع الثقافات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
نقاشات حاسمة في شأن الحرب على الجبهة الشمالية لإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
نقاشات حاسمة في شأن الحرب على الجبهة الشمالية لإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
حزب الله يلتزم الغموض ويعلن الجهوزية الى من يهمه الأمر
تقارير نشرة الاخبار
13:22
حزب الله يلتزم الغموض ويعلن الجهوزية الى من يهمه الأمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مطار بيروت تحت المجهر بعد مقال التلغراف
تقارير نشرة الاخبار
13:20
مطار بيروت تحت المجهر بعد مقال التلغراف
0
أخبار لبنان
12:55
بارولين في لبنان وسلسلة لقاءات مع سياسيين ومسؤولين روحيين
أخبار لبنان
12:55
بارولين في لبنان وسلسلة لقاءات مع سياسيين ومسؤولين روحيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!
2
فنّ
02:40
للمرة الأولى...كندة علّوش تعلن إصابتها بمرض السرطان (فيديو)
فنّ
02:40
للمرة الأولى...كندة علّوش تعلن إصابتها بمرض السرطان (فيديو)
3
آخر الأخبار
17:10
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قد تحتاج استخدام أسلحة لم تستخدمها من قبل لتتمكن من وقف إطلاق النار من لبنان
آخر الأخبار
17:10
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل قد تحتاج استخدام أسلحة لم تستخدمها من قبل لتتمكن من وقف إطلاق النار من لبنان
4
منوعات
09:20
نصحها الأطباء بإنهاء حملها لكنّها رفضت... ما حصل مع هذه المرأة لاحقاً لا يصدّق!
منوعات
09:20
نصحها الأطباء بإنهاء حملها لكنّها رفضت... ما حصل مع هذه المرأة لاحقاً لا يصدّق!
5
فنّ
04:01
بعد تسريب تسجيلات لحسام حبيب... شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها: هذا ما قالته!
فنّ
04:01
بعد تسريب تسجيلات لحسام حبيب... شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها: هذا ما قالته!
6
آخر الأخبار
17:06
القناة 12 الإسرائيلية: محادثات أمنية وسياسية جارية في إسرائيل لاختيار التوقيت المناسب للتحرك في الشمال
آخر الأخبار
17:06
القناة 12 الإسرائيلية: محادثات أمنية وسياسية جارية في إسرائيل لاختيار التوقيت المناسب للتحرك في الشمال
7
أمن وقضاء
04:34
بعمليّة خاطفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً خطراً
أمن وقضاء
04:34
بعمليّة خاطفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً خطراً
8
أمن وقضاء
06:24
غادرت منزلها ولم تَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها
أمن وقضاء
06:24
غادرت منزلها ولم تَعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More