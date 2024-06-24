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التحكم المروري: ١٠ جرحى في ٨ حوادث سير في الساعات الـ ٢٤ الماضية

آخر الأخبار
2024-06-24 | 00:23
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التحكم المروري: ١٠ جرحى في ٨ حوادث سير في الساعات الـ ٢٤ الماضية
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التحكم المروري: ١٠ جرحى في ٨ حوادث سير في الساعات الـ ٢٤ الماضية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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