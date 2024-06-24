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وزارة الصحة في غزة: إستشهاد 37626 فلسطينيًا وإصابة 86098 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

آخر الأخبار
2024-06-24 | 07:12
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وزارة الصحة في غزة: إستشهاد 37626 فلسطينيًا وإصابة 86098 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
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وزارة الصحة في غزة: إستشهاد 37626 فلسطينيًا وإصابة 86098 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

 
 
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