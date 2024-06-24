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الخارجية الأميركية: إسرائيل أبلغتنا بأنها تقترب من إنهاء العمليات القتالية الرئيسية في رفح

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2024-06-24 | 13:50
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الخارجية الأميركية: إسرائيل أبلغتنا بأنها تقترب من إنهاء العمليات القتالية الرئيسية في رفح
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الخارجية الأميركية: إسرائيل أبلغتنا بأنها تقترب من إنهاء العمليات القتالية الرئيسية في رفح

 
 
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