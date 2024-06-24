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قصف مدفعيّ لميس الجبل واطراف حولا
آخر الأخبار
2024-06-24 | 15:59
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قصف مدفعيّ لميس الجبل واطراف حولا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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