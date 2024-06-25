منصوري: حان الوقت ليعيد القطاع المصرفي عملية التسليف وهذا القطاع يعتبر المحرك الاساسي للنمو

منصوري خلال المنتدى العقاري الثاني في لبنان: منذ بداية الأزمة حتى اليوم شهد الإقتصاد إنكماشًا وانخفض الدخل القومي من حوالى 55 مليار إلى أقل من 20 مليار دولار وفقدت الليرة اللبنانية حوالى 98% من قيمتها

السابق