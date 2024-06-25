الأمم المتحدة: الوضع الغذائي كارثي لـ495 ألفًا من أهالي غزة

أولمبياد باريس: مساواة بين الجنسين للمرّة الأولى في تاريخ الألعاب

أولمبياد باريس: مساواة بين الجنسين للمرّة الأولى في تاريخ الألعاب

مفوض عام الأونروا: توصيل المساعدات إلى غزة أصبح أكثر تعقيدًا وهناك انهيار شبه كامل للقانون والنظام في غزة ما يؤثر على توصيلها