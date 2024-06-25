الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة: الوضع الغذائي كارثي لـ495 ألفًا من أهالي غزة

آخر الأخبار
2024-06-25 | 07:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة: الوضع الغذائي كارثي لـ495 ألفًا من أهالي غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأمم المتحدة: الوضع الغذائي كارثي لـ495 ألفًا من أهالي غزة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المتحدة:

الوضع

الغذائي

كارثي

لـ495

ألفًا

أهالي

LBCI التالي
أولمبياد باريس: مساواة بين الجنسين للمرّة الأولى في تاريخ الألعاب
مفوض عام الأونروا: توصيل المساعدات إلى غزة أصبح أكثر تعقيدًا وهناك انهيار شبه كامل للقانون والنظام في غزة ما يؤثر على توصيلها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:15

"المقاومة الاسلامية": استهداف موقعي الرمثا وزبدين بالأسلحة الصاروخية وإصابتهما مباشرة

LBCI
منوعات
12:06

ندوة في رابطة المؤلفين البريطانية عن كتاب الصحافيّ السعوديّ فيصل عباس

LBCI
فنّ
12:00

"الوقت حان للاعتزال"... نجمة عالمية تستعد لإنهاء مسيرتها!

LBCI
أخبار دولية
11:54

خامنئي يدعو إلى مشاركة مرتفعة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:15

"المقاومة الاسلامية": استهداف موقعي الرمثا وزبدين بالأسلحة الصاروخية وإصابتهما مباشرة

LBCI
منوعات
12:06

ندوة في رابطة المؤلفين البريطانية عن كتاب الصحافيّ السعوديّ فيصل عباس

LBCI
فنّ
12:00

"الوقت حان للاعتزال"... نجمة عالمية تستعد لإنهاء مسيرتها!

LBCI
أخبار دولية
11:54

خامنئي يدعو إلى مشاركة مرتفعة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:34

الدفاع المدني في غزة يؤكد مقتل 10 من أقارب إسماعيل هنية

LBCI
أخبار لبنان
12:41

مولوي أكد أنه في صدد إصدار قرار يعطي الإذن للبلديات بإعطاء رخص بناء

LBCI
أخبار دولية
2024-06-11

المتحدث باسم الكرملين: روسيا وإيران تواصلان العمل بشأن اتفاق للتعاون الثنائي الشامل

LBCI
صحف اليوم
01:45

باريس: بلوغ حل ديبلوماسي ما زال ممكنًا (الجمهورية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:33

لجنة الاقتصاد والتجارة تجول في مركز "وودن بايكري" الرئيسي: ندعم القطاع الخاص بكل مؤسساته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:06

فسحة أمل في القطاع العقاري...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:50

لقاء رؤساء الطوائف الروحية في بكركي بمشاركة بارولين... هذه تفاصيله

LBCI
أخبار دولية
06:45

لبيد: إسرائيل تفقد مكانتها في المجتمع الدولي

LBCI
أخبار دولية
06:38

بلينكن لغالانت: لضرورة أن تتأكد تل أبيب من عدم تفاقم التوتر مع حزب الله على الحدود الشمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحضيرات منتخب لبنان لكرة السلة… نحو اولمبياد باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجموعة دار جورج حبيقة في باريس قصات مبتكرة وحداثة في التطريز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في الجنوب... الطلاب يحاربون صوت القصف بالإمتحانات الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

بين لبنان وإسرائيل... حرب "نفسية"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:31

كانت تمارس الرياضة فسقطت من الطابق الثالث... شابة عشرينية ضحية الإهمال وجهاز المشي وهذه التفاصيل! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
02:43

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الضبية باتجاه انطلياس وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
14:23

بري: الوضع غير مطمئن... و"أمل" ستكون بالمرصاد وبالصفوف الأمامية بحال حصول توغل بري اسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
05:18

وصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية والنائب بيار بو عاصي عن حزب القوات اللبنانية والنائب نديم الجميل عن حزب الكتائب اللبنانية إلى لقاء بكركي الجامع بمشاركة أمين سر دولة الفاتيكان

LBCI
فنّ
03:38

نجم "كسر عضم" يتزوّج من زميلته في مفاجأة من العيار الثقيل (فيديو)

LBCI
منوعات
15:09

"مات من الفرح"... فاز بـ4 ملايين دولار ثم توقف قلبه! (فيديو)

LBCI
فنّ
12:45

لم تترك شيئا للخيال... ريتا أورا تخطف قلوب الجماهير بإطلالة شفافة وجريئة جدا! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More