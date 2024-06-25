المقاومة الإسلامية:‏ شنّينا ‏هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر ‏لوائيّ التابع للفرقة 91 في ‏منطقة ناحل غيرشوم واستهدفنا أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو مما أدى ‏إلى إيقاع عدد من الإصابات بينهم واندلاع النيران داخل المقر

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