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هيئة البث الإسرائيلية: محتجون يغلقون شارع ديزينغوف الرئيسي في تل أبيب ويطالبون بصفقة تبادل

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2024-06-26 | 03:05
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هيئة البث الإسرائيلية: محتجون يغلقون شارع ديزينغوف الرئيسي في تل أبيب ويطالبون بصفقة تبادل
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هيئة البث الإسرائيلية: محتجون يغلقون شارع ديزينغوف الرئيسي في تل أبيب ويطالبون بصفقة تبادل

 
 
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