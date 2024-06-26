الحلبي لـ حوار المرحلة: الحرب تحصل في منطقة لبنانية لا في كل لبنان والتعليم لم يتوقف ساعة واحدة هذه السنة والعام الدراسي استُكمل كالعادة ومن الطبيعي أن تتكلل السنة بشهادة رسمية

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