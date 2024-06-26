الحلبي لـ حوار المرحلة بعد الغارة على النبطية: بحال أبلغتنا السلطات الأمنية بعدم إمكانية إجراء الامتحانات الرسمية في الجنوب فسوف نلغيها فأنا لا أعرّض أي أحد للخطر و"الأرض تحكم"

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