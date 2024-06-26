الحلبي لـ حوار المرحلة: سنصل بعد 3 أشهر إلى مرحلة طباعة كتب من المناهج الجديدة وسنبدأ بتدريب المعلمين عليها وألغينا المواد التي لا حاجة لها

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