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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا شنّوا هجومًا جويًا بمسيرات إنقضاضية على موقع الناقورة البحريّ استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابهم إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح
آخر الأخبار
2024-06-27 | 09:30
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا شنّوا هجومًا جويًا بمسيرات إنقضاضية على موقع الناقورة البحريّ استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابهم إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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