المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا شنّوا هجومًا جويًا بمسيرات إنقضاضية على موقع الناقورة البحريّ استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط وجنود العدو وأصابهم إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران في الموقع وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح

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