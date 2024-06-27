المقاومة الاسلامية: استهدفنا موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة

أحمد الخير لـ"الأنباء" الكويتية: مبادرتنا مستمرة حتى الوصول إلى مساحات مشتركة وانضاج توافق ينهي الشغور

أحمد الخير لـ"الأنباء" الكويتية: مبادرتنا مستمرة حتى الوصول إلى مساحات مشتركة وانضاج توافق ينهي الشغور

غالانت: إسرائيل "لا تريد حرباً" ضد حزب الله لكن بإمكانها أن تلحق "ضرراً جسيماً في لبنان"