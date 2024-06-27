علي حمية لـ "جدل": هدف اسرائيل هو الحرب النفسية وحث اللبنانيين على عدم المجيء الى لبنان وتحركنا كان لنفي الاشاعات والتأكيد على أن مطار بيروت بألف خير "وما عنّا شي مخبّى" ولا زلنا بانتظار جواب التلغراف

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