علي حمية لـ "جدل": لم يتم منع أي أحد من التصوير في مركز الشحن الجوي خلال الجولة الأخيرة بل قمنا فقط بتنظيم الأمور بعد أن حصل ارباك لأن السفراء لم يتمكنوا من الاستماع بشكل جيد الى الشرح التفصيلي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك