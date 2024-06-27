علي حمية لـ "جدل":لا يجب حصر لبنان بمطار واحد ولكننا بحاجة الى مخطط توجيهي عام جديد للنقل الجوي في لبنان على مستوى كل الاجواء اللبنانية كونه لا يمكن بناء مطار جديد من دون دراسات

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