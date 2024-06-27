حمية لـ"جدل": هناك خياران بشأن السكانرز في مرفأ بيروت اما ان تؤمن الدولة المبلغ لشرائها او ان يساهم القطاع الخاص تحت سيادة الدولة بتشغيلها وهذا الموضوع يعود الى الحكومة

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