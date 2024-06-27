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المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد لـ "جدل": جهاز أمن المطار يتبع لوزير الداخلية ولا اعرف لماذا الاخير بعيد عن الموضوع في حين من واجبه الاضاءة على الموضوع الامني في المطار ويُمكن لوزير الاعلام أن يستدعي مراسل التلغراف وسحب الترخيص

آخر الأخبار
2024-06-27 | 14:03
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المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد لـ &quot;جدل&quot;: جهاز أمن المطار يتبع لوزير الداخلية ولا اعرف لماذا الاخير بعيد عن الموضوع في حين من واجبه الاضاءة على الموضوع الامني في المطار ويُمكن لوزير الاعلام أن يستدعي مراسل التلغراف وسحب الترخيص
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المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد لـ "جدل": جهاز أمن المطار يتبع لوزير الداخلية ولا اعرف لماذا الاخير بعيد عن الموضوع في حين من واجبه الاضاءة على الموضوع الامني في المطار ويُمكن لوزير الاعلام أن يستدعي مراسل التلغراف وسحب الترخيص

 
 
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