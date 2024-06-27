المدير العام للطيران المدني فادي الحسن لـ "جدل": الحركة في المطار لم تتأثر وخطة الطوارئ تتضمن عدة سيناريوهات وحضرنا لائحة باحتياجات المطار ومن المفترض الصيف المقبل ان نستفيد من الممر السريع

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