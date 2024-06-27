حبشي لـ "جدل": هناك سلاح غير شرعي يأخذ القرارات عن الدولة اللبنانية والقوة الحقيقية هي الاتفاق على دولة قوية بمؤسساتها

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