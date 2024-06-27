حبشي لـ "جدل": كان هناك ممثل عن كتلة الجمهورية القوية في لقاء بكركي بحضور بارولين وعندما يكون هناك ممثل عن الكتلة تكون الكتلة موجودة باكملها وهذه شكليات ولجعجع أسبابه والمقاطعة كانت فقط من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

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