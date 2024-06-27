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موقع أكسيوس: أميركا ستفرج عن جزء من شحنة الأسلحة التي علقت إرسالها إلى إسرائيل

آخر الأخبار
2024-06-27 | 16:46
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موقع أكسيوس: أميركا ستفرج عن جزء من شحنة الأسلحة التي علقت إرسالها إلى إسرائيل
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موقع أكسيوس: أميركا ستفرج عن جزء من شحنة الأسلحة التي علقت إرسالها إلى إسرائيل

 
 
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