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o
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o
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NBC عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية
آخر الأخبار
2024-06-27 | 17:11
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NBC عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل ترغب في إنشاء منطقة عازلة بطول 16 كلم على الحدود اللبنانية
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