المقاومة الإسلامية: شنينا هجومًا جويًا بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون واستهدفنا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بعشرات صواريخِ الكاتيوشا وموقع السماقة

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