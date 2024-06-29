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السيسي: نجدد تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة

آخر الأخبار
2024-06-29 | 07:57
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السيسي: نجدد تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة
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السيسي: نجدد تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة

 
 
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