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الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق عدة منها المتن وكسروان وجزين ومرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط

آخر الأخبار
2024-06-29 | 16:41
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الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق عدة منها المتن وكسروان وجزين ومرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط
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الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في مناطق عدة منها المتن وكسروان وجزين ومرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط

 
 
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