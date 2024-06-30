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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا المشغل العسكري التابع لثكنة بيت هلل بصاروخ "فلق" فأُصيب إصابة مباشرة ودُمر جزء منه وحقّقوا فيه إصابات مؤكدة
آخر الأخبار
2024-06-30 | 10:58
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المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا المشغل العسكري التابع لثكنة بيت هلل بصاروخ "فلق" فأُصيب إصابة مباشرة ودُمر جزء منه وحقّقوا فيه إصابات مؤكدة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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