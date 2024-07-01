الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

صحة غزة: مقتل 37900 فلسطيني وإصابة 87060 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

آخر الأخبار
2024-07-01 | 06:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
صحة غزة: مقتل 37900 فلسطيني وإصابة 87060 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
صحة غزة: مقتل 37900 فلسطيني وإصابة 87060 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

37900

فلسطيني

وإصابة

87060

الهجوم

الإسرائيلي

القطاع

تشرين

الأول

LBCI التالي
أوكرانيا تنفي تقارير تشير إلى تعزيز قواتها قرب روسيا البيضاء
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
08:20

تعلّموا طريقة تحضير الدجاج بالزبدة والثوم وسلطة الدجاج والليمون مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
08:17

روسيا تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا

LBCI
منوعات
08:17

وصف نفسه بـ "الله على الأرض" ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
08:05

طاردته وتنصتت عليه في محاولة لفضح "غشه"... لكن مصيرها لم يكن متوقعاً!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
08:20

تعلّموا طريقة تحضير الدجاج بالزبدة والثوم وسلطة الدجاج والليمون مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
منوعات
08:17

وصف نفسه بـ "الله على الأرض" ثم ارتكب جرائمه الفظيعة... دعوى قضائية من تلميذاته بحقه وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
08:05

طاردته وتنصتت عليه في محاولة لفضح "غشه"... لكن مصيرها لم يكن متوقعاً!

LBCI
فنّ
07:50

نحافتها لفتت الأنظار... ياسمين عبد العزيز من النادي الرياضي: "Let’s Dance" (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:56

بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:05

وعود كاذبة ومقاطع إباحية... الدعاوى القضائية تلاحق كانييه ويست وزوجته وهذه التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
05:04

قوى المعارضة من مجلس النواب: لن نرضى أن نُجر إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية وتضر بلبنان ونندّد بوحدة الساحات

LBCI
أمن وقضاء
06:56

مراقبو الاقتصاد في النبطية سطروا محضر ضبط بحق صاحب محل تعبئة مياه مكررة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:58

الصراف زود الحجار بوثائق تساعد في الوصول إلى الحقيقة في تحقيقات انفجار المرفأ

LBCI
أخبار دولية
05:56

الجيش الإسرائيلي يفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي

LBCI
أخبار لبنان
05:15

قوى المعارضة: نندد بقيام مجموعات مسلحة تعمل على الاراضي اللبنانية بفرض منطق وحدة الساحات

LBCI
أخبار لبنان
03:16

ميقاتي زار والحلبي مركز "سان جود" متفقدًا سير الامتحانات: سنتسلح بالعلم والأمل والإيمان للوصول الى شط الأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:53

انتخابات فرنسا التشريعية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى... وماكرون يدعو الى مواجهته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باسيل من عكار: اللامركزية لا تعني الفدرالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:59

هجوم مروع على حفل زفاف في هذا البلد... وفاة وإصابات وهذا ما حصل

LBCI
آخر الأخبار
10:48

وفاة الشيخ نبيل الخازن إثر سقوطه عن منحدر صخري في جبل المنيطرة فوق بلدة المزاريب- جرد جبيل

LBCI
منوعات
12:51

عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)

LBCI
فنّ
03:51

"أجمل عروس"... دانييلا رحمة تتصدر "الترند": ماذا عن موعد حفل زفافها المنتظر؟

LBCI
منوعات
11:20

صور وفيديوهات رقص داخل مسجد شهير في مصر... إعلامية تثير الجدل بزفاف ابنتها (فيديو)

LBCI
فنّ
03:56

بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
16:17

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More