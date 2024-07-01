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o
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o
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صحة غزة: مقتل 37900 فلسطيني وإصابة 87060 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-07-01 | 06:10
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صحة غزة: مقتل 37900 فلسطيني وإصابة 87060 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
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