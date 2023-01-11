واشنطن ستنشر في أوكيناوا باليابان وحدة جديدة من المارينز

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأربعاء أنّ بلاده ستنشر في جزيرة أوكيناوا في جنوب اليابان وحدة جديدة متنقّلة من سلاح مشاة البحرية الأميركية، المارينز لتعزيز القدرات الدفاعية لحليفتها اليابان في مواجهة التهديدات الصينية المتزايدة.



وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري خارجية البلدين قال أوستن إنّه بحلول العام 2025 سنستبدل كتيبة مدفعية بهذه القوة التي ستكون أكثر فتكاً وأكثر قدرة على الحركة في بيئة أمنية متزايدة الصعوبة.