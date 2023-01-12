أستراليا تدعو بابوازيا الى التوصّل سريعاً لمعاهدة أمنية بمواجهة الصين

دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال زيارة إلى بابوازيا-غينيا الجديدة الخميس جارته الصغيرة إلى أن "تبرم بسرعة" اتفاقية أمنية جديدة مع بلاده لقطع الطريق على توسّع الصين في المحيط الهادئ.



وفي أول خطاب يلقيه رئيس حكومة أجنبية أمام برلمان بابوازيا-غينيا الجديدة، قال ألبانيزي: "العائلة أولاً".



ودعا ألبانيزي الدولة الصغيرة الغنية بالموارد الطبيعية إلى أن "تبرم بسرعة" معاهدة أمنية مع بلاده.



ومنذ انتخابه في أيار، تبذل حكومة ألبانيزي (يسار وسط) قصارى جهدها لتوطيد العلاقات مع جيران استراليا في المحيط الهادئ لقطع الطريق أمام الصين التي تعمل من جهتها على توسيع نفوذها في المحيط.



وفي 2022، وقّعت جزر سليمان اتفاقية أمنية مع بكين، في خطوة أثارت مخاوف الغربيين من أن تمهّد مثل هكذا اتفاقيات الطريق لوجود عسكري صيني دائم في المنطقة.



وتربط أستراليا علاقات طويلة الأمد، ولا سيّما في المسائل الدفاعية، مع بابوازيا-غينيا الجديدة التي كانت منطقة تابعة لأستراليا لكنّها نالت استقلالها في 1975.