الإمارات تعين رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية رئيسا لمؤتمر الأطراف "كوب28"

عُين رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية رئيسا لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، متعهدا مقاربة "عملية" للتحرك المناخي.



وقال سلطان أحمد الجابر في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية الخميس: "سنقدم نهجا عمليا وواقعيا وموجها نحو الحلول".