الجيش الأوكراني: نقاتل من أجل سوليدار لكن "الوضع صعب"

أكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار أن الجيش يقاتل من أجل سوليدار بشرق أوكرانيا لكن "الوضع صعب" على الأرض في ظلّ معارك هي "الأشرس" مع القوات الروسية.



وقالت ماليار خلال مؤتمر صحافي "تتواصل المعارك الأشرس والأعنف الخميس في سوليدار"، مضيفة "رغم أن الوضع صعب، يقاتل الجنود الأوكرانيون من دون توقّف".



