مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية

حضّ رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي الكونغرس على التحقيق مع الرئيس جو بايدن، بعد العثور على وثائق سرية في منزله في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.



وشدد مكارثي على أنه على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر، مشيرا إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا.