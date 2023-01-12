مجريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج إختتمت بمبارتين مصيرية للفرق الثلاثة بصدارة المجموعة

بدأت ملامح دور النصف نهائي لبطولة كأس الخليج تظهر بعدما ما تأهل منتخبي العراق وعمان بفوزن على اليمن والسعودية.