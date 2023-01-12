واشنطن تخصص 10 ملايين دولار للقبض على "العقل المدبر" لإعتداء وقع في كينيا في 2019

أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها عرضت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على رجل وصف بأنه "العقل المدبر الإرهابي" في تفجير فندق في كينيا عام 2019 أسفر عن مقتل 21 شخصًا على الأقل بينهم أميركي.



وتبحث الولايات المتحدة عن محمود عبدي عدن الذي تقدمه على أنه زعيم حركة الشباب الإسلامية ومقرها في الصومال والتي نفذت عدة هجمات دامية في كينيا المجاورة.



وكانت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم وقع في 15 كانون الثاني 2019 على فندق "دوسيت دي 2" الفخم في العاصمة نيروبي، خلال حصار إستمر عشرين ساعة.



وقتل ما لا يقل عن 21 شخصًا بينهم مواطن أميركي وأصيب آخرون بجروح.



وقالت السلطات الكينية في حينها إن جميع المهاجمين قتلوا.