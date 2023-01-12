بوريل يدعو وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد لزيارة بروكسل

وجه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مكالمة هاتفية الخميس دعوة لوزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين لزيارة بروكسل، مشددًا على ضرورة مواصلة المحادثات بين الجانبين في إطار "مجلس الشراكة بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل".



وقال بيتر ستانو المتحدث بإسم بوريل إن الرجلين سيلتقيان في مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط، مشيرًا إلى أن الوزير الإسرائيلي دعي لزيارة بروكسل.



وأضاف أنه "خلال هذا الإتصال البناء الأول، أعرب الممثل الأعلى عن رغبته ورغبة الإتحاد الأوروبي في مواصلة الزخم الأخير في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعدما استؤنف في تشرين الأول مجلس الشراكة بعد انقطاع إستمر عشر سنوات، وعدد من الزيارات الرفيعة المستوى التي حصلت أخيرًا".

