مسؤولون أوروبيون كبار يزورون أوكرانيا في الثاني من شباط

يزور أكثر من عشرة مسؤولين أوروبيين كبار كييف للقاء أعضاء في الحكومة الأوكرانية في الثاني من شباط المقبل عشية قمة بين اإاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، على ما أفادت ناطقة بإسم المفوضية الأوروبية الخميس.



ويلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في الثالث من شباط للبحث في الدعم المالي والعسكري في مواجهة الغزو الروسي للبلاد.



وسبق للرئاسة الأوكرانية أن أعلنت أن القمة ستعقد في كييف، إلا أن المجلس الأوروبي لم يحدد مكان إنعقادها.