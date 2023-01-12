تركيا تستدعي سفير السويد إحتجاجًا على فيديو لمجموعة كردية ضد إردوغان

إستدعت تركيا الخميس السفير السويدي في أنقرة للإحتجاج على فيديو مركب نشرته جماعة كردية في ستوكهولم يظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان معلقًا من قدميه بحبل ويصفه بأنه "ديكتاتور".



وقد يلقي هذا التوتر الدبلوماسي بثقله على الجهود التي تبذلها السويد لثني تركيا عن عرقلة إنضمامها إلى حلف شمال الأطلسي.



واستدعي السفير السويدي غداة تغريدة شبهت فيها لجنة روجافا الكردية في السويد الرئيس التركي بالديكتاتور الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني.



وكان الزعيم الفاشي علق من قدميه بعد إعدامه في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.



وكتبت المجموعة أن "التاريخ يبين نهاية الطغاة" فوق مقطع فيديو يظهر صورًا لإعدام موسوليني العام 1945 وبعد ذلك دمية تشبه إردوغان تتدلى من حبل وتتأرجح يمنة ويسرى.



وقالت في تغريدتها: "حان الوقت لإردوغان أن يستقيل. إنتهز هذه الفرصة وارحل حتى لا ينتهي بك الأمر مشنوقًا معلقًا من قدميك في ميدان تقسيم في وسط إسطنبول".

