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مشرّعون ديموقراطيون يطالبون بطرد بولسونارو من الولايات المتحدة
أخبار دولية
2023-01-13 | 01:19
274 مشاهدة
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مشرّعون ديموقراطيون يطالبون بطرد بولسونارو من الولايات المتحدة
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مشرّعون ديموقراطيون يطالبون بطرد بولسونارو من الولايات المتحدة
دعا مشرّعون ديموقراطيّون الرئيس الاميركي جو بايدن إلى إلغاء تأشيرة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الموجود في فلوريدا (جنوب)، رافضين أن تُشكّل الولايات المتحدة ملجأ للزعيم السابق.
 
ورأى هؤلاء المشرّعون الـ41، في خطاب مفتوح إلى بايدن الخميس، أنه يجب ألّا نسمح لبولسونارو أو أيّ مسؤول برازيلي سابق آخر بإيجاد ملاذ في الولايات المتحدة من أجل الهروب من العدالة بسبب أيّ جريمة مُحتمَلة ارتُكِبت خلال فترة ولايته. 
 
ودعوا الإدارة الأميركيّة إلى التعاون الكامل مع أيّ تحقيق تُجريه الحكومة البرازيليّة، إذا طُلِب منّا ذلك والتحقّق من الوضع القانونيّ للرئيس البرازيلي السابق الذي وصل إلى الأراضي الأميركيّة بصفته رئيس دولة.
 
 كما دعوا وزارة العدل إلى التحقيق في أيّ دعم أو تمويل" محتمَلَين مصدرهما الاراضي الأميركية لجرائم العنف التي وقعت في 8 كانون الثاني، في إشارة إلى عمليّات اقتحام ونهب في ذلك اليوم لثلاثة مقارّ للسلطة البرازيلية أقدم عليها مناصرون لبولسونارو.

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