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هزّة أرضية ضربت المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
أخبار دولية
2023-01-13 | 02:07
544 مشاهدة
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هزّة أرضية ضربت المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
ضربت هزّة أرضية مساءَ أمس المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا شعر بها سكانُ عددٍ من المناطقِ في لبنان لا سيما طرابلس والمنية شمالاً والهرمل في البِقاع الشمالي.
وأفادَت معلومات بأن قوة الهزة بلغت أربع درجات فاصل خمسة على مقياس ريختر.
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