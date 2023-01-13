صرخة كل عراقي..."ماكو كهرباء"

"ماكو كهرباء" أي "لا كهرباء"هي صرخَةُ كلِّ عراقيّ على مرّ هذه السنوات..فالعراق يعاني منذ زمن من نقص كبير في التيار الكهربائي، خصوصًا بعدَ أن عَمَدَت طهران إلى تخفيضِ كمياتِ الغاز التي تُصدّرُها إلى العراق بسببِ تأخرِ سدادِ الالتزاماتِ المالية.