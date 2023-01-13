أوكرانيا تنفي سيطرة روسيا على سوليدار وتؤكد استمرار المعارك

نفت كييف الجمعة أن تكون روسيا تسيطر على بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا مؤكدة استمرار معارك عنيفة.





وقال سيرغي تشيريفاتي، المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات المسلحة الأوكرانية إن "معارك طاحنة تتواصل في سوليدار" مضيفا أن "القوات المسلحة الأوكرانية تسيطر على الوضع في ظروف صعبة".