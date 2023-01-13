محكمة ميتيليني اليونانية تسقط التهم بالتجسس الموجهة إلى 24 عاملًا إنسانيًا في ليسبوس



أعلنت محكمة ميتيليني الجمعة إسقاطها التهم بالتجسس الموجهة إلى 24 عاملًا إنسانيًا في جزيرة ليسبوس اليونانية، لتنهي بذلك محاكمة مثيرة للجدل نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.





واتخذت المحكمة هذا القرار بناء على ثغرات منها عدم ترجمة لائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، فيما لا تزال محاكمة منفصلة بتهم تهريب مهاجرين مستمرة.