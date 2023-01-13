سبعة قتلى على الأقل في عواصف شديدة في جنوب شرق الولايات المتحدة

لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم الخميس في زوبعة وعواصف قوية في ولايتي ألاباما وجورجيا في جنوب شرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت السلطات المحلية.





وأكد نائب مدير خدمات الطوارئ المحلية غاري ويفر لوكالة فرانس برس الخميس، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة أوتوغا في وسط ألاباما.





وقُتل طفل في السادسة من عمره في مقاطعة بوتس في جورجيا على بعد 90 كيلومتراً جنوب أتلانتا، بعد سقوط شجرة على سيارة كان بداخلها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية وكما أكد لاحقاً حاكم الولاية بريان كمب.





وقال كمب على تويتر "عائلتنا كلّها حزينة بسبب هذه المأساة".