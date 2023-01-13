الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جمهورية نون
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
14
o
الجنوب
9
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البيت الأبيض يحذر الكونغرس من أن رفع سقف الدين غير قابل للتفاوض
أخبار دولية
2023-01-13 | 14:50
350 مشاهدة
شارك
شارك
2
min
البيت الأبيض يحذر الكونغرس من أن رفع سقف الدين غير قابل للتفاوض
دعا البيت الأبيض الكونغرس الأميركي اليوم، إلى رفع سقف الدين محذرا من أنه لا ينوي التفاوض مع الغالبية الجمهورية في مجلس النواب للحصول على تصويت بهذا الشأن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: "لن نتفاوض"، مشيرة الى أن النواب الديمقراطيين والجمهوريين يتعاونون عادة على صعيد هذه المسألة "وهذا ما يجب ان يحصل". وأكدت أن مسألة الدين يجب ألا تسيّس.
وأعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب تخلفها عن السداد اعتبارا من الأسبوع المقبل عندما يتوقع أن تصل إلى سقف الاستدانة الحالي المحدد من الكونغرس.
وأوضحت في رسالة إلى قيادة الكونغرس ان "الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررا لا يعوض بالاقتصاد الأميركي وسبل عيش الأميركيين كافة والاستقرار المالي العالمي".
ولفتت الى أنه من المتوقع أن تصل الولايات المتحدة إلى سقف المديونية المحدد الخميس المقبل.
وكتبت في رسالتها أيضا: "ما أن نصل إلى هذا السقف ستضطر الخزانة إلى اتخاذ إجراءات للحؤول من دون تخلف الولايات المتحدة عن واجباتها" لكنها حذرت من أن أي إجراءات كهذه ستكون مفيدة لفترة محددة فقط لا تتجاوز الستة أشهر على الأرجح.
وقالت: "لذا من الحيوي أن يتحرك الكونغرس في الوقت المناسب لرفع سقف الدين أو تعليقه".
وبلغ المشرعون طريقا مسدودا بهذا الشأن فيما يدفع بعض الجمهوريين إلى استخدام سقف الديون وسيلة ضغط أملا بالحصول على تخفيض في الانفاق يعارضه الديمقراطيون.
آخر الأخبار
أخبار دولية
أخبار دولية
البيت الأبيض
الكونغرس
الدين
التالي
اتهام المشتبه به في اغتيال شينزو آبي رسميا بالقتل ومخالفة قوانين الأسلحة
هزّة أرضية ضربت المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-01-15
بوتين يشيد بـ"الديناميكية الإيجابية" للهجوم الروسي على أوكرانيا
أخبار دولية
2023-01-15
بوتين يشيد بـ"الديناميكية الإيجابية" للهجوم الروسي على أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-14
كنائس لبنان كنز يخفي تاريخ وحضارات قديمة وترميمها يحفّز السياحة الدينية الثقافية
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-14
كنائس لبنان كنز يخفي تاريخ وحضارات قديمة وترميمها يحفّز السياحة الدينية الثقافية
0
أخبار لبنان
2023-01-14
السيد صفي الدين: لا حل للازمة إلاّ بالنقاش والتفاهم والالتقاء والحوار بين الجميع
أخبار لبنان
2023-01-14
السيد صفي الدين: لا حل للازمة إلاّ بالنقاش والتفاهم والالتقاء والحوار بين الجميع
0
أخبار دولية
2023-01-12
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
أخبار دولية
2023-01-12
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:47
ستة قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا
أخبار دولية
01:47
ستة قتلى في إطلاق نار في كاليفورنيا
0
أخبار دولية
01:44
وزيرة الخزانة الأميركية تعتزم لقاء مسؤول صيني رفيع في مسعى لتخفيف التوتر بين البلدين
أخبار دولية
01:44
وزيرة الخزانة الأميركية تعتزم لقاء مسؤول صيني رفيع في مسعى لتخفيف التوتر بين البلدين
0
أخبار دولية
01:43
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كنيسة في الكونغو الديموقراطية الى 14 قتيلا
أخبار دولية
01:43
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كنيسة في الكونغو الديموقراطية الى 14 قتيلا
0
أخبار دولية
01:42
نحو 40 دولة تحض اسرائيل على رفع اجراءاتها "العقابية" ضد السلطة الفلسطينية
أخبار دولية
01:42
نحو 40 دولة تحض اسرائيل على رفع اجراءاتها "العقابية" ضد السلطة الفلسطينية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-01-16
حفيدا وديع الصافي يشعلان موسم الرياض في "عندك بحرية" (فيديو)
فنّ
2023-01-16
حفيدا وديع الصافي يشعلان موسم الرياض في "عندك بحرية" (فيديو)
0
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
0
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
رياضة
13:38
العراق إلى نهائي كأس الخليج في البصرة
0
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
رياضة
13:37
برشلونة يتوج بطلًا لكأس السوبر الاسباني
0
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
أخبار دولية
13:34
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
0
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
اخبار البرامج
13:32
"تعا قلو بيزعل"... ضحك وانتقاد ساخر على الـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لا فرق بين التلميذ اللبناني والتلميذ السوري ... فإضراب المدارس الرسمية يطال الجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ترك الاشخاص العشرة من اهالي ضحايا انفجار المرفأ وآخرين رهن التحقيق... مع التوقيع على تعهد
0
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
أخبار لبنان
13:29
هارون: المستشفيات ستضطر أن تطلب من المريض أن يجلب معه دواءه إلى المستشفى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الاجتماع الرباعي في شأن الملف اللبناني... ماذا عن آخر المعطيات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحقيق الاوروبي في عدلية بيروت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
اقتصاد
02:41
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل اصدارات 2023 وامكان التقسيط على 6 دفعات
2
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
فنّ
06:27
ياسمينا زيتون تردّ على مقولة "كفتاة مسلمة لا يجوز المشاركة في مسابقة جمالية"
3
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
أمن وقضاء
08:16
اعلان جديد للأمن العام بشأن جوازات السفر
4
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
أخبار لبنان
11:12
وفاة الاعلامية الرائدة صونيا بيروتي
5
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
فنّ
05:31
راغب علامة: استفقت اليوم على خبر حزين جداً
6
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
صحف اليوم
01:45
جنبلاط لـ"الجمهورية": مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل.. وطرح جعجع مُستغرب
7
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
اسرار
23:35
أسرار الصحف 17-01-2023
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
المركزي:ملاحظات على مصارف ومصرفيين في استغلال صيرفة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store