النيابة العامة البرازيلية تطلب فتح تحقيق في حق يولسونارو بشأن الهجوم على مؤسسات السلطة

طلبت النيابة العامة البرازيلية من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق الرئيس السابق جايير يولسونارو بشأن مسؤوليته المحتملة في تخريب أنصاره لمؤسسات السلطة في برازيليا في الثامن من كانون الثاني.



وأوضحت النيابة العامة في بيان أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية كانون الأول، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.